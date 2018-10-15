В Липецке подростки выкрали из машины биту, нож и регистратор

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-15T09:44:22+03:00

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Автокража произошла в воскресенье, 14 октября, у дома по улице 8 марта в Липецке. Там неизвестные обворовали автомобиль «ВАЗ-2105». Полицию вызвал 22-летний хозяин «пятерки».

Парень сообщил, что из машины вытащили деревянную биту, кухонный нож, автомагнитолу и видеорегистратор. Потерпевший, вероятно, увлекался бейсболом, а иначе, зачем возить с собой деревянную биту. Как бы то ни было, воров поймали в тот же день по «горячим следам»

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, по подозрению в краже задержаны двое несовершеннолетних липчан 17 и 16 лет. Оба учатся в вечерней школе, причем у младшего уже есть судимость. Теперь по части 2 статьи 158 УК им грозит до 5 лет тюрьмы.

Кроме этого в воскресенье в Липецке поймали угонщика, который тоже оказался несовершеннолетним. 9 октября подросток угнал «ВАЗ-2199» у 38-летней женщины на улице Мичурина.