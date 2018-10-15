2018-10-15T10:10:20+03:00
Происшествия

За выходные в Липецкой области сбили четырех пешеходов, двоих – насмерть

За три дня в 11 ДТП пострадали 12 человек и 2 погибли
Лия МУРАДЬЯН
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В перевернувшейся иномарке пострадал водительВ перевернувшейся иномарке пострадал водительФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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По данным регионального УГИБДД, за прошедшие трое суток, с 12 по 14 октября, на дорогах Липецкой области 11 ДТП пострадали 12 человек и двое погибли. Первая трагическая авария произошла в пятницу вечером, 12 октября, на улице Баумана в Липецке. Там 69-летний водитель автобуса сбил 90-летнюю пенсионерку. Старушка скончалась в больнице.

В тот же вечер, в 22.40, на трассе Орел-тамбов в Елецком районе не справился с управлением «ВАЗ-2112» 19-летний водитель. Машина выскочила на обочину и, перевернувшись, улетела в кювет. В этом ДТП пострадали три пассажира «ВАЗа», всех увезли в больницу.

Еще одно похожее ДТП случилось вечером 13 октября в Данковском районе. Там в 22.14 не справился с управлением 42-летний водитель «Ауди». Иномарка слетела в кювет и перевернулась на трассе Липецк – Данков. Мужчина попал в больницу.

В тот же день в Краснинском районе на трассе Красное – Теплое 58-летний мужчина на «Ниве» сбил 40-летнего пешехода, который скончался на дороге.

А 14 октября в селе Сырское под колеса попал 7-летний мальчик. Школьника сбила на улице Пролетарской 42-летняя женщина на «Матизе». Все случилось в 16.09, ребенка увезли в больницу.

В то же воскресенье в Грязях улице Победы еще одна 28-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2114» сбила 60-летнюю пенсионерку. Пострадавшая также опала в больницу.

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