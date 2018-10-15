Пожар на заправке «Газпрома» в Липецке начался с загоревшейся машины

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-15T10:42:50+03:00

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Подробности ЧП на газовой АЗС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в 5.46 утра. На газозаправочной станции «Газпрома», по адресу Минская, 42А, загорелся автомобиль.

На место происшествия незамедлительно выехали два отделения пожарных и спасателей, а также добровольцы. Однако огонь с горящей машины успел перекинуться на саму заправку. К счастью, серьезной трагедии удалось избежать и никто из людей не пострадал. Но машина выгорела до основания кузова, также огонь уничтожил электропроводку на трех заправочных колонках. Из-за чего теперь общественному транспорту Липецка негде заправляться, в итоге с линии сняли часть маршруток и автобусов.

Что стало причиной пожара, выясняют эксперты.