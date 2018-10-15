Остановки Липецка хотят сделать полезными

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-15T11:47:47+03:00

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На сервисе «Портал неравнодушных» появилась новая инициатива. Андрей Орлов выступил с предложением «Модернизация остановок общественного транспорта». Липчанин ехал утром на работу, смотрел на остановки. По всей видимости, ему наскучили незатейливые конструкции. Мужчине захотелось добавить ярких красок в этот мир.

- А что если немного изменить внешний вид остановок, но не просто поменять, а сделать их, скажем, полезными, - пишет Андрей. - Скажем, остановка «улица Меркулова». Было бы интересно и полезно всем, кто ждет общественный транспорт, прочитать про Меркулова. Это может быть все, что угодно: интересные заметки, фотографии, факты из жизни, цитаты… может какой-нибудь интерактив. Остановки с названием, например, «Березовая аллея» или «Полиграфическая» можно оформить в стиле их названия.

Напомним, проголосовать за идею можно будет до 14 ноября. Если инициатива наберет более 500 одобрений, ее рассмотрят в вышестоящих органах. Участники портала также могут внести свои коррективы в предложение, обсудить плюсы и минусы создания «полезных» остановок в комментариях.