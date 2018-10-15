Группа WILDWAYS устраивает рок-вечеринку в Липецке

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-15T12:36:36+03:00

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22 октября металкор группа WILDWAYS устраивает грандиозную рок-вечеринку в Липецке, и вы не имеете права ее пропустить. Ребята презентуют свой нашумевший альбом «DAY X» и исполнят популярные трэки.

Видео с участием музыкантов на YouTube-канале смотрят сотни тысяч человек. Так же, трек «Self Riot» в исполнении WILDWAYS попал в трансляцию матча NFL на американском канале NBC.

В рамках своего тура участники группы посетят 25 городов в пяти странах мира. Это не первый концерт WILDWAYS в нашем городе: ребята приезжали в Липецк в 2016 году и собрали сотни зрителей. Выступлением остались довольны и участники группы и фанаты. В этом году организаторы обещают еще более мощный концерт. Он пройдет в клубе «SODA» 22 октября. Начало в 19:00.