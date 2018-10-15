В Липецке из-за травмы брянского хоккеиста остановили матч

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-15T13:18:52+03:00

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В субботу, 13 октября, в «Звездном» состоялся матч первенства НМХЛ между молодежными хоккейными командами «Липецк» и «Брянск». В первом периоде гости повели в счете. В следующие 20 минут липчане не давали «Брянску» сделать разрыв в счете еще больше. В третьем периоде в ворота земляков залетели 3 шайбы. Гостям липчане забили 2 шайбы. Так, итоговый счет 2-4 в пользу «Брянска».

В ледовом бою не обошлось без травм. Нападающему «Брянска» Владиславу Носову шайба попала в спину. Хоккеист самостоятельно встал и даже проехал несколько метров. Но потом рухнул на лед, при этом выплевывая кровь. Его тут же окружили товарищи по команде. Чуть позже к пострадавшему подбежали медики с носилками. Но они ему не понадобились. Владислав покинул лед на своих двух. Согласно информации с официального сайта клуба, Владислав Носов находится в лазарете.