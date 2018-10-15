Природоохранная прокуратура нашла тех, кто испортил воздух в Липецке

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-15T15:35:02+03:00

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В Липецке нашли источник неприятного запаха, который окутал город в середине прошлой недели. В течение двух дней, 10 и 11 октября, жители нескольких районов города ощущали резкий запах аммиака, из-за чего в администрацию и управление экологии сразу начали поступать жалобы.

На поиски источника «аромата» выехали сотрудники природоохранной прокуратуры и экологи. Исследовав пробы воздуха, лаборатория ОКУ «Гидротехнические комплексы» никаких превышений, в том числе и по аммиаку, в атмосфере города не нашла. А в ходе проверки выяснилось, что в те дни сельхозпредприятие «КолоСС» удобряло почву куриным подстилочным пометом.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, прокурор направил информацию в адрес руководителя Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям. В надзорном ведомстве установили, что сотрудники сельхозфирмы не учли погоду, когда удобряли почву. А это же нарушение правил охраны окружающей среды. В итоге гендиректор получил от прокуратуры представление и предостережение.