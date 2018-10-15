2018-10-15T17:26:56+03:00
Общество

В Липецке на несколько ночей перекроют улицу Липовскую

Днем движение на участках будет открыто
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке перекроют улицу ЛиповскаяВ Липецке перекроют улицу ЛиповскаяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке перекроют улицу Липовская. Начиная с сегодняшнего понедельника, 15 октября, движение по улице на участках от Гагарина до Семашко и от Семашко до улицы Средняя будет ограничено. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, липчане смогут подъехать к своим домам по улице Семашко.

На перекрытых участках дороги проведут ремонт. В течение нескольких дней рабочие заменят верхний слой проезжей части. Чтобы не создавать трудностей для автолюбителей, работы будут проводиться ночью - с 21.00 до 6.00. Утром и днем проезд по указанным участкам будет открыт. В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства просят липчан с пониманием отнестись к ремонту, заранее продумывать свой маршрут.

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