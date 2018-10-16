2018-10-16T10:49:07+03:00
Общество

Во вторник в Липецке до +20 и без осадков

Теплая осень еще несколько дней порадует липчан
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Аномально теплая осень в ЛипецкеАномально теплая осень в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 16 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Температура воздуха днем составит 15-20 градусов тепла. Ветер западной четверти усилится до 3-8 м/с. Атмосферное давление без изменений – 755 мм рт.ст.

В среду, 17 октября, в темное время суток в Липецке до +8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки 18 градусов выше ноля. Синоптики обещают ясную, солнечную погоду без дождей. Самое время насладиться осенними лучами солнца перед долгой зимой.

Ветер северо-западный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 755 мм рт.ст. Восход в 6.50 утра. Заход солнца в 17.22.

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