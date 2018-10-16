2018-10-16T09:18:13+03:00
Общество

Во вторник жители 6 улиц Липецка останутся без света, 10 - без воды

Подвоз воды по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам отключат свет и холодную водуЛипчанам отключат свет и холодную водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 16 октября, в Липецке отключат свет и холодную воду. С 9 до 11 часов утра без электроэнергии останутся жители улицы Новая, 20, 21. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся липчане, проживающие на улицах Асфальтная, проспект 60-летия СССР, 9; Зегеля, 28, 44; Плеханова, 33а.

16, 17, 18 и 19 октября с 9.00 до 17.00 света не будет по улице Шевченко.

С 9 утра до 6 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц П.И.Смородина, 12,16; А.Г. Стаханова, 19, 21, 23, 29а, 7, проспекта 60-летия СССР, 24. С 10 утра до 4 часов вечера без воды останутся жители улиц Катукова, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40а, 42, срж 40; Леонтия Кривенкова, 17, 19, 3, 5, 7; А.Г. Стаханова, 26 , 28б, 32 34; бульвар Шубина, 3, 4, 5,7, 9; проспекта 60-летия СССР, 41, 43, 45, 47. С 10 утра до 8 часов вечера воды не будет в частном секторе по улице З. Космодемьянской. С 10 утра до 9 часов вечера – улица Парковая, 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Имени Н.К. Крупской, 12, 14, 16, 3, 5, 7; Островского, 13, 15; Суворова, 1; Невского, 10, 12.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.

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