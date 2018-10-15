2018-10-15T20:11:44+03:00
Общество

Игорь Артамонов рассказал о кадровых назначениях в администрации Липецкой области

Врио считает, что в регионе необходимо усилить работу с молодежью, прессой и в экономической сфере
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Игорь Артамонов прокомментировал кадровые назначенияИгорь Артамонов прокомментировал кадровые назначенияФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В администрации Липецкой области продолжаются кадровые перестановки. Ранее Игорь Артамонов назначил Дмитрия Аверова вице-губернатором по вопросам экономики, инвестиций, торговли, внешне-экономических связей, малого и среднего бизнеса. Елену Гончарову врио поставил руководить управлением государственной службы и кадровой работой областной администрации. Анатолий Якутин теперь курирует сферу информатизации, СМИ и молодежной политики. По словам Игоря Артамонова, он филолог, долгое время работал в Сбербанке, прекрасно разбирается в IT.

- Назначение новых заместителей главы региона вызвано необходимостью усиливать работу с молодежью, с прессой, причем во всех ее сегментах, а также в экономической сфере, - заявил Игорь Артамонов. - Мы хотим работать одинаково конструктивно с представителями любых средств массовой информации, включая так называемые опозиционные.

Также врио уточнил, что сменится руководство в управлении строительства и архитектуры. Начальник управления Андрей Шорстов уже подал в отставку. Произойдут перемены и в управлении по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области.

Напомним, на днях Игорь Артамонов подписал постановление о перераспределении обязанностей между заместителями главы. Таким способом пытаются совершенствовать деятельность областной администрации и исполнительных орагнов государственной власти региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке на несколько ночей перекроют улицу Липовскую
Прожиточный минимум в Липецкой области снизился на 110 рублей
Природоохранная прокуратура нашла тех, кто испортил воздух в Липецке
Расследование по «Эксстроймашу» будет длиться, пока не опросят всех 1500 дольщиков
В Липецке из-за травмы брянского хоккеиста остановили матч
Группа WILDWAYS устраивает рок-вечеринку в Липецке
Остановки Липецка хотят сделать полезными
Пожар на заправке «Газпрома» в Липецке начался с загоревшейся машины
Липецк остался без части автобусов из-за крупного пожара на газовой заправке
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
За выходные в Липецкой области сбили четырех пешеходов, двоих – насмерть
В Липецке подростки выкрали из машины биту, нож и регистратор
Под Липецком ночью дотла выгорел «ВАЗ»
Заключенный через соцсети выманил у липчанки полмиллиона рублей
Банда псевдомедиков вешала на липчан кредиты, пугая несуществующими болезнями
В Липецкой области водитель Audi не справился с управлением и оказался в кювете