Игорь Артамонов рассказал о кадровых назначениях в администрации Липецкой области

15 Окт. 20:11 2018-10-15T20:11:44+03:00

Врио считает, что в регионе необходимо усилить работу с молодежью, прессой и в экономической сфере

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В администрации Липецкой области продолжаются кадровые перестановки. Ранее Игорь Артамонов назначил Дмитрия Аверова вице-губернатором по вопросам экономики, инвестиций, торговли, внешне-экономических связей, малого и среднего бизнеса. Елену Гончарову врио поставил руководить управлением государственной службы и кадровой работой областной администрации. Анатолий Якутин теперь курирует сферу информатизации, СМИ и молодежной политики. По словам Игоря Артамонова, он филолог, долгое время работал в Сбербанке, прекрасно разбирается в IT.

- Назначение новых заместителей главы региона вызвано необходимостью усиливать работу с молодежью, с прессой, причем во всех ее сегментах, а также в экономической сфере, - заявил Игорь Артамонов. - Мы хотим работать одинаково конструктивно с представителями любых средств массовой информации, включая так называемые опозиционные.

Также врио уточнил, что сменится руководство в управлении строительства и архитектуры. Начальник управления Андрей Шорстов уже подал в отставку. Произойдут перемены и в управлении по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области.

Напомним, на днях Игорь Артамонов подписал постановление о перераспределении обязанностей между заместителями главы. Таким способом пытаются совершенствовать деятельность областной администрации и исполнительных орагнов государственной власти региона.