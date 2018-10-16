В Липецке 22-летний водитель на «девятке» сбил пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-16T10:16:36+03:00

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ДТП случилось 15 октября в 16.30 на улице Мичурина. Как сообщили в УМВД по Липецкой области, 22-летний водитель, управлявший «ВАЗ-2109» сбил 63-летнюю женщину. Пенсионерку с различными травмами госпитализировали.

Еще одна авария с пешеходом произошла в этот же день в Липецке на улице Пушкина. В 11 часов 44-летний водитель «Лады-Гранты» допустил наезд на 79-летнюю женщину. К счастью, она сильно не пострадала. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Всего за прошедшие сутки на территории региона инспекторы ГИБДД выявили 1286 нарушений ПДД. Среди них управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования - 7, неиспользование ремней безопасности - 83, превышение скорости - 913, зарегистрировано 30 ДТП с материальным ущербом.