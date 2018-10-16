2018-10-16T10:26:55+03:00
Общество

В Липецке пройдет второй тур предварительного этапа Кубка России по волейболу

Торжественное открытие сегодня в 18:00
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Старт второго тура предварительного этапа Кубка России по волейболу среди женских команд состоится сегодня в спортивном комплексе «Атлант», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Торжественное открытие намечено на 18:00.

В соревнованиях примут участие около 100 профессиональных волейболисток из Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы и Челябинска. В турнире всероссийского масштаба сыграют шесть команд – представители суперлиги и высшей лиги «А», в том числе чемпион последних трех лет столичное «Динамо». Игры продлятся до конца недели.

Руководители волейбольного клуба «Липецк» рассматривают этот турнир как подготовку к чемпионату страны. «Тем не менее, задача на каждую игру – только победа, поэтому спортсменки будут выкладываться по максимуму. Игры пройдут в новом спорткомплексе «Атлант» – раньше мы здесь не играли. Он большой, светлый, с комфортными раздевалками, прекрасные условия и для зрителей». В первом этапе Кубка России, который состоялся в Москве, наши волейболистки одержали победу в матчах против команд «Луч», «Тулица», «Ленинградка», уступив челябинскому «Динамо-Метар» и столичному «Динамо».

Для болельщиков в эти дни организуют бесплатный трансфер. В Липецке от остановок «Технический университет» и «Кольцо трубного» будут курсировать специальные автобусы. Узнать расписание движения транспорта можно в официальных группах волейбольного клуба «Липецк» в социальных сетях или по телефону (84742) 36-02-43.

Состязания подобного уровня в областном центре последний раз проходили 13 лет назад. В октябре 2005 года липчанки принимали в ЛГТУ полуфинальный этап розыгрыша Кубка России. Тогда команда «Стинол» стала второй и вышла в финальную стадию соревнований.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
53% горожан считают, что в Липецке невозможно построить успешную карьеру
Директор «Липецкгорсовета» ушел в отставку
Под Липецком пьяный автомеханик угнал машину клиентки
В Липецке на проспекте Победы водитель иномарки не заметил «ВАЗ»
Утром в Липецкой области вспыхнул дом
К среде во всех липецких домах пустят отопление
44-летний житель Липецкой области оказался под стражей за убийство соседа молотком
Во вторник в Липецке до +20 и без осадков
В Липецке 22-летний водитель на «девятке» сбил пенсионерку
Во вторник жители 6 улиц Липецка останутся без света, 10 - без воды
Игорь Артамонов рассказал о кадровых назначениях в администрации Липецкой области
В Липецке на несколько ночей перекроют улицу Липовскую
Прожиточный минимум в Липецкой области снизился на 110 рублей
Природоохранная прокуратура нашла тех, кто испортил воздух в Липецке
Расследование по «Эксстроймашу» будет длиться, пока не опросят всех 1500 дольщиков
В Липецке из-за травмы брянского хоккеиста остановили матч
Группа WILDWAYS устраивает рок-вечеринку в Липецке
Остановки Липецка хотят сделать полезными
Пожар на заправке «Газпрома» в Липецке начался с загоревшейся машины
Липецк остался без части автобусов из-за крупного пожара на газовой заправке
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях и запустил промовклад «Рекордный»
За выходные в Липецкой области сбили четырех пешеходов, двоих – насмерть
В Липецке подростки выкрали из машины биту, нож и регистратор
Под Липецком ночью дотла выгорел «ВАЗ»
Заключенный через соцсети выманил у липчанки полмиллиона рублей
Банда псевдомедиков вешала на липчан кредиты, пугая несуществующими болезнями
В Липецкой области водитель Audi не справился с управлением и оказался в кювете