2018-10-16T14:44:37+03:00
Происшествия

44-летний житель Липецкой области оказался под стражей за убийство соседа молотком

Обычные приятельские посиделки закончились смертью
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Елецкий следственный отдел заключил под стражу 44-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве.

По версии силовиком, вечером 12 октября в гости к мужчине пришел его сосед, чтобы отдохнуть в компании приятеля и алкоголя. Уже ночью пьяные знакомые начали ссориться. И вот во время высянения отношений хозяин квартиры избил товарища. Сначала он наносил удары кулаками и ногами, а потом взялся за молоток. В итоге от полученных травм потерпевший скончался. О случившемся полицейским сообщил сын подозремаемого, который в момент конфликта бегал за очередной порцией спиртного.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, 44-летний ельчанин вину признал и подробно рассказал, что произошло. Сейчас следователи закрепляют доказательственную базу. Ждут результаты ряда экспертиз.

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