2018-10-16T11:12:20+03:00
Происшествия

Утром в Липецкой области вспыхнул дом

Огонь повредил внутреннюю отделку ванны и кровлю
Юлия КЛЮЕВА
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Причину пожара устанавливают специалистыПричину пожара устанавливают специалистыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 16 октября, в Липецкой области случился пожар. В 8.41 спасателям поступил звонок от очевидцев. Оказалось, что в Добринском районе загорелся дом. Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, в село Талицкий Чамлык к дому №26 по улице Центральная выехали 2 пожарно-спасательных отделения и несколько добровольцев.

Несмотря на усилия пожарных, огонь повредил внутреннюю отделку ванны на площади 10 кв. м. и кровлю на площади 10 кв. м. К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в случае обнаружения возгорания звонить по телефонам «112» или «01». Соблюдайте правила противопожарной безопасности. Не забывайте, что от этого зависит жизнь и здоровье людей, сохранность вашего имущества.

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