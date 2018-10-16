В Липецке на проспекте Победы водитель иномарки не заметил «ВАЗ»

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-16T11:55:30+03:00

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Этим днем, 16 октября, в интернете появилось видео ДТП. Его выложил в сеть липчанин Сергей. Мужчина ехал на «ВАЗ-21053» по второстепенной дороге по проспекту Победы. Как говорится, ничего не предвещало беды. Проезжая часть была пуста. Лишь по обеим сторонам обочины стояли припаркованные автомобили.

Вдруг, стоявший слева «Хендай Акцент» начал движение. В этот момент автор видео уже практически подъехал к нему и не успел затормозить. Водитель попытался уйти от столкновения, резко вывернув руль. К сожалению, аварии избежать не удалось. К тому же справа стояли машины, был риск врезаться в одну из них.

- Водитель Хёндай Акцент решил перепарковаться с левой обочины на правую стоянку не глядя в зеркала и не включая указатель поворота, - написал Сергей под своим видео. - Мои повреждения - крыло, дверь, рулевые тяги, нижний рычаг, рулевой редуктор и колесо - разорвано в клочья. Его повреждения - крыло, фара, бампер, усилитель бампера.