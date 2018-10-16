2018-10-16T14:07:40+03:00
Происшествия

Под Липецком пьяный автомеханик угнал машину клиентки

За угон и пьяную езду мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
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Пьяного угонщика остановили автоинспекторыПьяного угонщика остановили автоинспекторыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области будут судить теперь уже бывшего сотрудника автомастерской. Ему вменяют две статьи УК – угон и вождение в пьяном виде. Согласно материалам дела, все случилось в июле этого года в селе Казинка Грязинского района. Женщина пригнала машину на ремонт к механику и оставила в мастерской.

Вечером автомеханик изрядно выпил и решил покататься по ночному городу на машине клиентки. Вечерний вояж закончился тем, что гонщика остановили сотрудники ДПС. Проверка показала, что водитель не только пьян, но еще и колесит на чужой машине. Кроме этого, мужчину уже ранее лишали прав за пьяную езду.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело направлено в суд. По статьям 264.1 и 166 УК РФ обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы.

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