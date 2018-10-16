2018-10-16T14:25:37+03:00
Общество

Директор «Липецкгорсовета» ушел в отставку

Валерий Кузбаев возглавлял предприятие более 20 лет
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Валерий Кузбаев ушел в отставкуВалерий Кузбаев ушел в отставкуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В конце прошлой недели директор «Липецкгорсовета» Валерий Кузбаев по собственному желанию оставил свою должность. Он возглавлял предприятие более 20 лет. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мэр Липецка Сергей Иванов поблагодарил Валерия Кузбаева за большой вклад в развитие и модернизацию системы наружного освещения, за атмосферу в коллективе.

Валерий Кузбаев родился в мае 1950 года. Имеет множество областных и городских наград. В том числе знак отличия «За заслуги перед городом Липецком». В 1997 году он возглавил предприятие. При нем проводился ремонт сетей, замена старых энергоемких светильников на более эффективные. Внедрялись автоматизированные системы управления наружным освещением в областном центре. Праздничная и новогодняя иллюминация, светодиодные фонтаны, архитектурная подсветка зданий – благодаря этим украшениям Липецк стал еще краше и ярче. Также Валерий Кузбаев занимался модернизацией сетей на центральных улицах города. Провода ушли под землю на улице Ленина, Плехановском спуске. Завершаются работы на Зегеля.

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