2018-10-16T15:11:47+03:00
Общество

53% горожан считают, что в Липецке невозможно построить успешную карьеру

Рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Тюмень
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане не верят, что в городе можно построить успешную карьеруЛипчане не верят, что в городе можно построить успешную карьеруФото: Юлия КЛЮЕВА
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Специалисты исследовательского центра SuperJob спросил у россиян, в каком городе лучше всего строить карьеру. В опросе приняли участие 1500 респондентов из Москвы и Сантк-Петербурга, а также по 900 человек из 37 городов страны. Всем им задали вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?».

На первом месте оказалась Москва. 74% жителей столицы считают, что их город вполне подходит для построения карьеры. 72% человек из Санкт-Петербурга проголосовали за северную столицу. Третью строчку заняла Тюмень. 66% опрошенных видят неплохие перспективы в своем городе.

В Липецке строить карьеру согласны только 25% горожан. 53% липчан ответили отрицательно. 22% респондентов воздержались.

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