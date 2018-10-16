В Липецке алиментчик скончался в изоляторе при странных обстоятельствах

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-16T15:49:34+03:00

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В следственном изоляторе Липецка при загадочных обстоятельствах скончался задержанный. Тело мужчины нашли минувшим утром, 15 октября, сокамерники. Известно, что 37-летний погибший проходил обвиняемым по делу о злостном уклонении от уплаты алиментов – статья 157 УК РФ. Он какое-то время скрывался от полиции, поэтому на время расследования его заключили под стражу. В СИЗО задержанный успел провести несколько дней.

В 4 утра мужчину нашли погибшим. По факту смерти в региональном СКР проводят проверку. Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник руководителя следственного управления, рассматривается несколько версий случившегося, среди которых две основные: самоубийство и доведение до самоубийства.

Стоит отметить, что инкриминируемая погибшему статья не является тяжким или особо тяжким преступлением. Мужчине грозило максимум до года лишения свободы, минимум – исправительные работы.