В среду в Липецке до +22 градусов, ночью и утром туман

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-16T15:54:26+03:00

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В среду, 17 октября, в Липецкой области ожидается малооблачная погода. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Температура воздуха в темное время суток составит 3-8 градусов тепла. В регионе ночью и утром местами туман.

Днем столбик термометра поднимется до отметки 22 градуса выше ноля. Атмосферное давление без изменений – 756 мм рт.ст. Ветер переменных направлений, скорость 3-8 м/с.

В четверг, 18 октября, синоптики обещают ясную погоду. Осеннее тепло задержится еще на пару дней. Дождей не ожидается. Ночью в Липецке до 6 градусов тепла. Днем в областном центре до +18 градусов. Ветер юго-западный 3-5 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 754 мм рт.ст.