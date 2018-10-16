Начальник управления здравоохранения Липецкой области уходит в отставку

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-16T17:26:42+03:00

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Как стало известно в этот вторник, 16 октября, начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков уходит в отставку. На эту должность его назначили только 4 сентября этого года. Начальник управления здравоохранения пробыл на посту чуть больше месяца. Ранее, с декабря 2016 года, он исполнял обязанности начальника управления. Как и при всех предыдущих отставках, сотрудники ведомства отказались комментировать и даже подтверждать отставку своего руководителя.

Напомним, Игорь Артамонов назначил Дмитрия Аверова заместителем главы областной администрации по вопросам экономики, инвестиций, торговли, внешне-экономических связей, малого и среднего бизнеса. Елена Гончарова стала новой начальницей управления государственной службы и кадровой работой областной администрации. Анатолий Якутин теперь курирует сферу информатизации, СМИ и молодежной политики. На днях освободились места начальника управления строительства и архитектуры, управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области.