В среду более 40 улиц Липецка останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-16T17:55:19+03:00

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В эту среду, 17 октября, в Липецке отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Интернациональная, 53а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66; Гагарина, 4, 6, 8, 10, 13, 15; Шкатова, 1, 3, 4, 7, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 17, 19, 21, 23, 25, вл.30; 4-ой Пятилетки, 5, 6, 7, 8, 10; Горняцкая, 1, 2, 3, 4, 6; Кротевича, 3, 5, 7, 9а, 11; Гайдара, 25, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 8, 11, 9, 4, 7, 5, 2, 2а, 3, 1а, 2б, 2б/2, 2б/1; Амурская, 1, 2, 4, 5, 5а; Ушакова, 2, 4, 3, 6, 8, 5;.Луначарского, 1, 1а, 3, 4, 5, 6а; Нахимова, 14, 10, 8, 8а, 6, 4, 7, 5, 1, 3, 2б, 2; 30 лет Октября, 2, 6, 8. Также без воды останется частный сектор: улицы Кротевича, Щорса, Чайковского, Гранитная, 2-ая Гранитная, Железнодорожная; Вавилова; Шевченко; Новокарьерная; Урицкого; переулок Шишкина.

В районе улицы Ладыгина пройдут ремонтные работы водопровода. Из-за этого на тот же период без воды останутся жители улиц Писарева, 2 ,2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16; Центральная, 6, 7, 8, 9, 10 10а, 11, 12, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18а; Бригадная; Локомотивная; Череповецкая; Шаумяна; 1-я Лесная; Артема; Тихая; Железногорская; Патриотическая; Добровская; Комсомольская; Бурлакова; Дачный; Писарева; Постышева; Олимпийская; Варшавская; Зорге; Ярославская.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», подвозить воду будут к дому 313 по улице Ярославская и к 37 дому по улице Писарева, а также по заявкам жителей. За подробной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.