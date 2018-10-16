Более 300 липчан выйдут на массовую зарядку

16 Окт. 19:26 2018-10-16T19:26:51+03:00

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Липчан приглашают на массовую зарядку. В среду, 17 октября, студенты техникумов, учащиеся образовательных и дошкольных учреждений, спортивных школ соберутся на базе спортивного комплекса «Сокол». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, более 300 человек примут участие в зарядке, которая пройдет в рамках «Единой недели ГТО». Кстати, укрепить здоровье и весело провести время могут все желающие. Мероприятие стартует в 10 часов утра.

Напомним, «Единая неделя ГТО» продлится до 20 октября. В школах проведут уроки, посвященные ГТО. В областном центре проведут спортивные мероприятия и флешмобы. В администрации Липецка и области горожанам вручат золотые знаки комплекса ГТО.