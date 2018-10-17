2018-10-17T08:48:35+03:00
Происшествия

В Липецке задержанный маньяк из Казахстана не признается в изнасилованиях

Ему предъявили обвинение по двум статьям УК
Лия МУРАДЬЯН
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Маньяк не признает винуМаньяк не признает винуФото: СУ СК РФ по Липецкой области
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В Липецке предъявили обвинение в трех изнасилованиях 41-летнему уроженцу Казахстана. Ему вменили две статьи УК – изнасилование с особой жестокостью и угрозой убийством, а также иные действия сексуального характера, тоже с угрозой, 131 и 132 УК РФ. Напомним, слухи о маньяке в городе появились в конец лета, но официально не подтверждались. Насильника задержали в октябре и официально объявили о тех эпизодах нападения на женщин в августе и сентябре.

По версии следствия, маньяк нападал на женщин в темное время суток в безлюдных местах, в разных районах города. Угрозами и силой извращенец заставлял женщин раздеться, измывался, насиловал и сбегал. После генетического обследования, следователи определили круг подозреваемых, и данные совпали с генотипом нынешнего обвиняемого.

Но задержанный не признает вину. При этом во время обыска в его доме нашли некие улики. Мужчину вскоре должны проверить на расстройства психики. Если его признают вменяемым и докажут вину, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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