В Липецке подростки пошли на грабеж ради продуктов

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-17T09:11:07+03:00

За день в регионе поймали трех воров и двух грабителей

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Грабеж произошел в минувший вторник, 16 октября, в одном из магазинов на улице Студеновской в Липецке. Там неизвестные открыто унесли из торгового зала продукты на сумму 2748 рублей. Грабителей вычислили и поймали в тот же день сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемыми оказались двое несовершеннолетних липчан.

Также оперативно одним днем в городе раскрыли три кражи. Так в Данкове на улице Мира воры пролезли в гараж через недостроенную крышу и украли 11 листов металла. Под подозрение попал судимый 64-летний пенсионер.

А в Лебедяни у 32-летнего мужчины украли банковскую карту, с которой сняли 101 000 рублей. Подозреваемым оказался 29-летний житель того же района. Кроме этого в Усмани поймали 20-летнего домушника, который вынес из в селе Кривка телевизор и музыкальные колонки.