2018-10-17T10:30:33+03:00
Происшествия

Под Липецком в ДТП с «ВАЗом» и «Нивой» пострадали три человека

За сутки на дорогах области в 4 авариях травмы получили 7 человек
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП с "Нивой" пострадали 3 человекаВ ДТП с "Нивой" пострадали 3 человекаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Крупное ДТП случилось в минувший вторник, 16 октября, в Усманском районе. В 8.30 утра, на трассе «ЛипецкУсмань» 55-летний водитель «Нивы» влетел в «Ладу» пятнадцатой модели, за рулем которой был 27-летний мужчина. В аварии пострадали три пассажира «Лады» 60, 46 и 32 лет. Всех увезли в районную больницу, одного госпитализировали, двое – на амбулаторном лечении.

Еще одна серьезная авария произошла в то же утро в Лебедянском районе. Там на трассе Становое-Троекурово-Лебедянь 56-летний водитель «Шкоды-Рапид» сбил 53-летнего мужчину. Пешеход попал в больницу.

А в Елецком районе на дороге Елец-Талица-Красное столкнулись «УАЗ» и «ВАЗ-2114». По предварительным данным ГИБДД, аварию спровоцировал 51-летний водитель внедорожника. За рулем «четырнадцатой» был 24-летний парень. В этом ДТП пострадали 20-летняя девушка и восьмимесячный ребенок. Их увезли с места в больницу.

Всего за минувшие сутки автоинспекторы зарегистрировали на дорогах области 4 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 7 человек. Аварий без пострадавших было 28.

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