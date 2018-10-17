2018-10-17T10:51:35+03:00
Происшествия

В Липецкой области из мести сожгли машину начальника службы безопасности

«Ауди» поджог мужчина, который не смог устроиться на работу
Лия МУРАДЬЯН
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Поджигатель во всем созналсяПоджигатель во всем сознался
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В Липецке области расследовали случай со сгоревшей «Ауди А6» в городе Данков, который произошел еще в начале апреля. Напомним, иномарка вспыхнула после полуночи у дома №3 на улице Мичурина. Пожар удалось потушить, но огонь уничтожил двигатель и салон автомобиля. Как выяснили эксперты, причиной автопожара стал поджог. После чего сразу завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – уничтожение имущества.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сгоревший автомобиль принадлежал начальнику службы безопасности одного из местных предприятий. Найти поджигателей по «горячим следам» не удалось. Но в конечном итоге вредителя все же вычислили по городским камерам наблюдения.

По данным Данковского отдела полиции, поджигателем оказался 31-летний мужчина. Он сам признался, что пытался устроиться на работу в службу безопасности, но по каким-то критериям не прошел и получил отказ от руководителя службы. В итоге решил отомстить, устроив пожар. Сейчас задержанный обещает возместить весь ущерб и активно сотрудничает со следствием.

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