В Липецкой области из мести сожгли машину начальника службы безопасности

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-17T10:51:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке области расследовали случай со сгоревшей «Ауди А6» в городе Данков, который произошел еще в начале апреля. Напомним, иномарка вспыхнула после полуночи у дома №3 на улице Мичурина. Пожар удалось потушить, но огонь уничтожил двигатель и салон автомобиля. Как выяснили эксперты, причиной автопожара стал поджог. После чего сразу завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – уничтожение имущества.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сгоревший автомобиль принадлежал начальнику службы безопасности одного из местных предприятий. Найти поджигателей по «горячим следам» не удалось. Но в конечном итоге вредителя все же вычислили по городским камерам наблюдения.

По данным Данковского отдела полиции, поджигателем оказался 31-летний мужчина. Он сам признался, что пытался устроиться на работу в службу безопасности, но по каким-то критериям не прошел и получил отказ от руководителя службы. В итоге решил отомстить, устроив пожар. Сейчас задержанный обещает возместить весь ущерб и активно сотрудничает со следствием.