В Липецке 19-летний парень изнасиловал 3-летнюю племянницу

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-17T11:24:10+03:00

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В Липецке изнасиловали 3-летнюю девочку. По данным следствия, чудовищное преступление с ребенком совершил 19-летний дядя малышки. Все случилось, когда мать ребенка оставила дочь со своим братом.

Воспользовавшись отсутствием сестры, пьяный родственник растлил племянницу. О случившемся узнала бабушка, которая заметила на теле малышки следы изнасилования. Она же и обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемый задержан и сознался в содеянном, даже дал подробные показания. Дело возбудили по двум статьям – изнасилование ребенка и насильственные действия сексуального характера. Сейчас педофила проверяют на вменяемость. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.