В Липецке 19-летний парень изнасиловал 3-летнюю племянницу
В Липецке изнасиловали 3-летнюю девочку. По данным следствия, чудовищное преступление с ребенком совершил 19-летний дядя малышки. Все случилось, когда мать ребенка оставила дочь со своим братом.
Воспользовавшись отсутствием сестры, пьяный родственник растлил племянницу. О случившемся узнала бабушка, которая заметила на теле малышки следы изнасилования. Она же и обратилась в правоохранительные органы.
Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемый задержан и сознался в содеянном, даже дал подробные показания. Дело возбудили по двум статьям – изнасилование ребенка и насильственные действия сексуального характера. Сейчас педофила проверяют на вменяемость. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.