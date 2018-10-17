2018-10-17T11:24:10+03:00
Происшествия

В Липецке 19-летний парень изнасиловал 3-летнюю племянницу

Малышку оставили с пьяным дядей
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Педофил во всем созналсяПедофил во всем созналсяФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецке изнасиловали 3-летнюю девочку. По данным следствия, чудовищное преступление с ребенком совершил 19-летний дядя малышки. Все случилось, когда мать ребенка оставила дочь со своим братом.

Воспользовавшись отсутствием сестры, пьяный родственник растлил племянницу. О случившемся узнала бабушка, которая заметила на теле малышки следы изнасилования. Она же и обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемый задержан и сознался в содеянном, даже дал подробные показания. Дело возбудили по двум статьям – изнасилование ребенка и насильственные действия сексуального характера. Сейчас педофила проверяют на вменяемость. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отборочные туры Чемпионата по чтению вслух для старшеклассников «Страница 19» стартовали в Липецке в октябре
В выходные в Липецкой области пропал 25-летний парень
Солнечная безветренная погода в Липецке продержится до конца недели
В Липецкой области из мести сожгли машину начальника службы безопасности
Под Липецком в ДТП с «ВАЗом» и «Нивой» пострадали три человека
В Липецке подростки пошли на грабеж ради продуктов
В Липецке задержанный маньяк из Казахстана не признается в изнасилованиях
Более 300 липчан выйдут на массовую зарядку
В среду более 40 улиц Липецка останутся без холодной воды
Начальник управления здравоохранения Липецкой области уходит в отставку
В среду в Липецке до +22 градусов, ночью и утром туман
В Липецке алиментщик скончался в изоляторе при странных обстоятельствах
53% горожан считают, что в Липецке невозможно построить успешную карьеру
Директор «Липецкгорсвета» ушел в отставку
Под Липецком пьяный автомеханик угнал машину клиентки
В Липецке на проспекте Победы водитель иномарки не заметил «ВАЗ»
Утром в Липецкой области вспыхнул дом
К среде во всех липецких домах пустят отопление
44-летний житель Липецкой области оказался под стражей за убийство соседа молотком
Во вторник в Липецке до +20 и без осадков