Солнечная безветренная погода в Липецке продержится до конца недели

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-17T14:12:12+03:00

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Необычно теплая для середины осени погода в Липецке продержится до конца этой недели. По прогнозу Росгидрометцентра в четверг днем, 18 октября, температура воздуха в Липецкой области поднимется до 21 градусов тепла. Осадков в этот день не ожидается. Ветер будет переменный со скоростью 2-7 метров в секунду. Ночью столбик термоментра не опустится ниже отметки в + 3°С. Атмосферное давление не изменится и останется в пределах 754 мм ртутного столба.

Аналогичная безветренная и солнечная погода сохранится и в пятницу – до +19 градусов днем и 3-8 тепла ночью. В субботу и воскресенье немного похолодает, максимальная дневная температура будет не выше 15 градусов выше нуля, и +1 – ночью. Ожидается небольшая облачность, но без осадков.

Резкое похолодание ожидается в середине следующей недели, 24 октября, тогда же усилится ветер и выпадут осадки. К 26 октября уже обещают морозы.