2018-10-17T14:12:12+03:00
Общество

Солнечная безветренная погода в Липецке продержится до конца недели

В пятницу синоптики обещают до 21 градуса тепла
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Холодать начнет с середины следующей неделиХолодать начнет с середины следующей неделиФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Необычно теплая для середины осени погода в Липецке продержится до конца этой недели. По прогнозу Росгидрометцентра в четверг днем, 18 октября, температура воздуха в Липецкой области поднимется до 21 градусов тепла. Осадков в этот день не ожидается. Ветер будет переменный со скоростью 2-7 метров в секунду. Ночью столбик термоментра не опустится ниже отметки в + 3°С. Атмосферное давление не изменится и останется в пределах 754 мм ртутного столба.

Аналогичная безветренная и солнечная погода сохранится и в пятницу – до +19 градусов днем и 3-8 тепла ночью. В субботу и воскресенье немного похолодает, максимальная дневная температура будет не выше 15 градусов выше нуля, и +1 – ночью. Ожидается небольшая облачность, но без осадков.

Резкое похолодание ожидается в середине следующей недели, 24 октября, тогда же усилится ветер и выпадут осадки. К 26 октября уже обещают морозы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отборочные туры Чемпионата по чтению вслух для старшеклассников «Страница 19» стартовали в Липецке в октябре
В выходные в Липецкой области пропал 25-летний парень
В Липецке 19-летний парень изнасиловал 3-летнюю племянницу
В Липецкой области из мести сожгли машину начальника службы безопасности
Под Липецком в ДТП с «ВАЗом» и «Нивой» пострадали три человека
В Липецке подростки пошли на грабеж ради продуктов
В Липецке задержанный маньяк из Казахстана не признается в изнасилованиях
Более 300 липчан выйдут на массовую зарядку
В среду более 40 улиц Липецка останутся без холодной воды
Начальник управления здравоохранения Липецкой области уходит в отставку
В среду в Липецке до +22 градусов, ночью и утром туман
В Липецке алиментщик скончался в изоляторе при странных обстоятельствах
53% горожан считают, что в Липецке невозможно построить успешную карьеру
Директор «Липецкгорсвета» ушел в отставку
Под Липецком пьяный автомеханик угнал машину клиентки
В Липецке на проспекте Победы водитель иномарки не заметил «ВАЗ»
Утром в Липецкой области вспыхнул дом
К среде во всех липецких домах пустят отопление
44-летний житель Липецкой области оказался под стражей за убийство соседа молотком
Во вторник в Липецке до +20 и без осадков