2018-10-17T14:54:24+03:00
Общество

В выходные в Липецкой области пропал 25-летний парень

С 14 октября нет достоверной информации о его местонахождении
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области пропал молодой человекВ Липецкой области пропал молодой человекФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Липецкой области пропал 25-летний Абрамов Дмитрий Александрович. Его ищут родные, полиция и волонтеры. Как сообщают в Поисковом отряде Лиза Алерт, молодой человек пропал в селе Курино Хлевенского района. С 14 октября достоверной информации о его местонахождении нет.

Приметы Дмитрия: рост 177 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.

Дмитрий был одет: коричневая куртка с капюшоном, синие спортивные штаны, черные рыбацкие сапоги.

Просьба ко всем, кто видел Абрамова Дмитрия Александровича или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

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