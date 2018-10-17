2018-10-17T15:34:58+03:00
Общество

Юрий Шуршуков остается начальником управления здравоохранения Липецкой области

Он руководит ведомством с сентября этого года
Юлия КЛЮЕВА
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Юрий Шуршуков остается начальников управления здравоохраненияЮрий Шуршуков остается начальников управления здравоохраненияФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В минувший вторник, 16 октября, появилась информация, что свой пост покидает начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. По слухам, он написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Однако, врио главы областной администрации Игорь Артамонов не поддержал его намерения и не принял заявление.

В самом ведомстве подтвердили, что Юрий Шуршуков остается начальником управления здравоохранения. Напомним, в эту должность он вступил 4 сентября этого года. До этого, начиная с декабря 2016 года, он исполнял обязанности начальника управления.

А на прошлой неделе добровольно ушел в отставку директор «Липецкгорсвета» Валерий Кузбаев, занимающий эту должность более 20 лет.

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