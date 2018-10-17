2018-10-17T15:43:20+03:00
Общество

Игорь Артамонов встретился с липецкими блогерами

Участие в живой беседе приняли всего более 20 человек
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Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов вчера больше двух часов общался с представителями блогосферы, - сообщает пресс-служба администрации региона. Участие в живой беседе приняли известные в регионе пользователи соцсетей, всего более 20 человек.

Выступивший инициатором неформальной встречи Игорь Артамонов сначала рассказал о создании специального виртуального канала связи для обсуждения со всеми заинтересованными жителями региона актуальных проблем общественно-политической и социальной сферы. Это, в частности, вопросы благоустройства, здорового образа жизни, туризма, раздельного сбора мусора.

«Среди базовых проблем в регионе – низкая зарплата, обманутые дольщики, отсутствие спортивной инфраструктуры в шаговой доступности, неухоженные общественные пространства, - считает Игорь Артамонов. – И для меня сегодня главное, чтобы заработали краны на строительных площадках».

Кроме того, врио главы области отметил, что необходима общественная независимая экспертиза – цивилизованная и работающая на благо региона. Также Игорь Артамонов поддержал предложение блогеров о сотрудничестве в сфере образования молодежи, поддержке детей с аутизмом, пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

В продолжение спортивной темы Максим Ионов поинтересовался развитием профессиональных команд в Липецке. «В приоритете будет детский спорт», - заявил Игорь Артамонов. Спортивная тематика интересовала и других блогеров. В частности, Юлию Кондратьеву. Она спросила, будут ли чиновники теперь активно заниматься физическими упражнениями, имея перед собой пример находящегося в прекрасной спортивной форме руководителя региона. «Это будет приветствоваться», - сказал Игорь Артамонов.

Кроме «вечных» тем про ЖКХ, налоги и малый бизнес, задавали блогеры и нетривиальные вопросы. Например, про роль женщин в кадровом потенциале. В конце встречи Игорь Артамонов еще раз напомнил, что предстоит большая работа, и сиюминутных решений ждать не следует. «Но стремиться к максимальным результатам и улучшению жизни во всех ее сферах мы будем неуклонно. Для этого и формируется сейчас команда лидеров – руководителей, готовых работать по новой интеллектуальной системе управления».

Фото: сайта администрации Липецкой области.

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