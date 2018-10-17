В районе Набережной в Липецке на несколько дней ограничат движение

СЕГОДНЯ 16:20 2018-10-17T16:20:24+03:00

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С 17 по 19 октября в Липецке ограничат движение автомобильного транспорта на участке от улицы Неделина до улицы 50-летия НЛМК, проходящем вдоль набережной реки Воронеж. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Участок будет перекрыт с 9 утра до 6 часов вечера, в связи с проведением мероприятий, посвященных Федеральной кампании «Культура на дорогах!».

Информационно-просветительский проект призван повысить культурное поведение на дороге. С липчанами обсудят вопросы детской безопасности, как правильно переходить дорогу, выбрать детское удерживающее устройство и расскажут об опасностях похмелья. Беседы в форме интерактивных лекций и практик проведут со школьниками, молодыми родителями и медиками перинатальных центров, с водителями общественного транспорта.