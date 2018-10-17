Под Липецком водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-17T16:43:51+03:00

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В эту среду, 17 октября, в Липецкой области произошло серьезное ДТП. О происшествии очевидцы сообщили спасателям в 13.34. На место аварии выехало одно пожарно-спасательное отделение. Оказалось, что на улице Карьерная в Данкове водитель легкового автомобиля «Чери Тиго» не справился с управлением и вылетел в кювет. Там машина опрокинулась. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в ДТП пострадал человек. Его доставили в медцчреждение.

В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия следует позвонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно с мобильных и городских телефонов. Не стоит игнорировать правила дорожного движения. Помните, что от вашего поведения на дороге зависят человеческие жизни.