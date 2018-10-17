Охранную систему в колледже в Керчи поставила фирма из Липецка

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-17T18:01:06+03:00

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Этим утром, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошла трагедия. В 11.25 в здании прогремел взрыв самодельной бомбы, начиненной металлическими предметами. После по людям начали стрелять. По предварительным данным, погибли 18 человек, 50 пострадали. Подозреваемый, студент 4 курса колледжа, покончил с собой. По факту взрыва возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт», но после его переквалифицировали на «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Поступила информация, что в колледже не было охраны. В сентябре этого года в зданиях учреждения установили охранную систему. Сделало это ООО «Матадор» из Липецка за 476 тысяч рублей, сообщает «Лайф». Скорее всего, директору колледжа по безопасности придется объяснить следователям и отсутствие охраны, и почему не заключен договор в ЧОПами.