В четверг в селах и на 15 улицах Липецка отключат воду

СЕГОДНЯ 20:26 2018-10-17T20:27:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 18 октября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей частного сектора по улицам Индустриальная; Зоологическая; Полярная; Садовая; Смоленская; Сенная; Буденного; Небесная; Сырская; Пролетарская.

Также воду отключат по следующим адресам: проспект Победы, 103; 103/1; 134/1; 114/1; 112; 110; 112а; 106; 106а; 93б; 93а/1; 93; 95; 91; 91а; 91б; 89; 87; 79; 87а; 87/1; 71; 73; 75; 77; 85; 79; улица Папина, 39; 37; 37а; 31а; проспект 60 лет СССР, 4; 2б; 2а; 6; 2; Сиреневый проезд, 3; Индустриальная, 42; 12; 10; 8; 19; 21; 23; Механизаторов, 11; 13; 13а; 15в; ст.8б; 10а; 10; 10б; 8а; 15в ст.1; 15 вл.1; 15; 15а; 15а вл.4; 10 ст.1; 8; ст.16; 15б; 15б вл.1; 3б; 15а вл.3; 17в; 17б; 19; 19а; 19б; 21; 21а; 16; 14; 18; 19а вл.1; 20; ВНСП №70; 56; 73; село Коровино; село Подгорное; село Сырское; кот. «Механизаторов, 21»; кот. «Школа №27»; кот. «Подгорное»; ЦТП «проспект Победы, 77».

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду будут подвозить к улице Ленина, 7 в селе Сырское и к Механизаторов, 21. А также по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться по телефонам 075 и 236- 075.