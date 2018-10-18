В Липецкой области ночью сгорели «Фольксваген» и «ИЖ»

СЕГОДНЯ 08:37 2018-10-18T08:37:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Автопожар произошел этой ночью, 18 октября, в Хлевенском районе Липецкой области. Там на улице Пушкина в селе Хлевное загорелся «Фольксваген Джетта». Заметив пожар, очевидцы позвонили в МЧС, по данным пресс-службы ведомства, сообщение поступило диспетчеру в 1.48 ночи.

На место происшествия, к дому №11, где стояла машина, сразу выехали два отделения пожарных и спасателей, а также добровольцы. К моменту их прибытия иномарка полыхала открытым пламенем, причем огонь успел перекинуться на соседнюю машину.

Распространение огня удалось остановить и люди не пострадали. Но пожар нанес существенный ущерб. Огонь уничтожил салон и задние колеса «Фольксвагена», также сгорел капот стоящего рядом «ИЖ-2126». Из-за чего начался пожар, теперь предстоит выяснить экспертам.