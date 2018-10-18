В ДТП с двумя иномарками под Липецком пострадали люди
Серьезная авария произошла минувшим вечером в Тербунском районе Липецкой области. Там на трассе Тербуны — Березовка столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Лифан Салано». Очевидцы аварии вызвали на место происшествия спасателей.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, столкновение произошло в результате нарушения ПДД. В этой аварии пострадали несколько человек. На помощь к пострадавшим подоспели сотрудники спасательного поста №36.
Спасатели вытащили пострадавших из разбитых машин и передали бригаде «Скорой помощи». Людей с различными травмами увезли в Тербунскую районную больницу. В причинах ДТП, и кто стал его виновникам, разбирались автоинспекторы.