В ДТП с двумя иномарками под Липецком пострадали люди

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-18T08:46:42+03:00

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Серьезная авария произошла минувшим вечером в Тербунском районе Липецкой области. Там на трассе Тербуны — Березовка столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Лифан Салано». Очевидцы аварии вызвали на место происшествия спасателей.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, столкновение произошло в результате нарушения ПДД. В этой аварии пострадали несколько человек. На помощь к пострадавшим подоспели сотрудники спасательного поста №36.

Спасатели вытащили пострадавших из разбитых машин и передали бригаде «Скорой помощи». Людей с различными травмами увезли в Тербунскую районную больницу. В причинах ДТП, и кто стал его виновникам, разбирались автоинспекторы.