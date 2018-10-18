Любовник из Воронежа угнал у липчанки машину

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-18T09:46:22+03:00

За день в Липецкой области поймали двух угонщиков

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Сразу два угона раскрыли в Липецкой области в минувшую среду, 17 октября. ОЛ первом угоне заявили 10 октября в Чаплыгинском районе. 59-летний мужчина рассказал, что 7 октября в селе Воскресеновка родной племянник угнал у него внедорожник «Грейт Волл». Безработного 23-летнего племянника поймали. Дело об угоне расследует Чаплыгинский отдел полиции.

Следующее преступление случилось 14 октября в Усманском районе. В полицию пришла 32-летняя женщина и рассказала, что ее сожитель угнал у нее «ВАЗ-2114». Машина пропала от дома в селе Пригородка. Горе-любовника поймали сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, им оказался 37-летний житель Воронежской области. Дело расследуют в Усманском районе.