В Липецкой области в перевернувшемся «Чери» погиб водитель

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-18T10:07:52+03:00

За сутки на дорогах региона в 5 ДТП пострадали 6 человек и один скончался

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Трагическая авария произошла в среду, 17 октября, в городе Данков Липецкой области. Там на улице Карьерной не справился с управлением 40-летний водитель «Чери». Машина вылетела с дороги и перевернулась. Мужчина погиб на месте ДТП.

Также стали известны подробности аварии в Тербунском районе, где минувшим вечером столкнулись «Шевроле» и «Лифан». По данным регионального УГИБДД, 56-летний водитель «Лачетти» выехал на встречную полосу и влетел в «Лифан», за рулем которого был 41-летний мужчина. Оба водителя попали в больницу.

Еще одна серьезная авария произошла в тот же вечер в Грязинском районе. В 17.10 на дороге между Двуречками и Грязями 59-летний водитель КамАЗа сбил 78-летнего пенсионера. Пешехода увезли на «Скорой» в больницу.

Как сообщает ГИБДД, всего за сутки на дорогах региона зафиксировали ДТП с пострадавшими, в которых 6 человек получили травмы и погиб. Аварий без пострадавших было 22.