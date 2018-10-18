За пару дней липчане отдали мошенникам почти 90 000 рублей

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-18T10:30:45+03:00

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В Липецкой области за пару дней жертвами разного рода мошенников стали сразу пять женщин, включая пенсионерок. Первой жертвой стала 33-летняя липчанка. По данным полиции, женщина лишилась 13200 рублей, когда пыталась купить комплект зимней резины на сайте объявлений. Потерпевшая перевела деньги за покрышки на карту продавца, после чего тот перестал выходить на связь.

Следующая жертва мошенников, 58-летняя пенсионерка, перевела на телефон незнакомца 14 000 рублей. Неизвестный сам позвонил пенсионерке и обманом выманил деньги. Еще одна 69-летняя женщина лишилась денег, пытаясь устроиться на работу. Как сообщили в пресс-службе УМВД, региона пожилая липчанка через банкомат перевела «работодателю» 38600 рублей.

Последняя жертва, 53-летняя жительница Задонского района, попалась на старую схему с попавшим в беду сыном. Неизвестные позвонили ей ночью и сообщил, что сына поймали с наркотиками. Чтобы освободить ребенка, пенсионерка пошла к банкомату и перевела на счет аферистов 5000 рублей.

За день до этих обращений, 16 октября, в Лебедяни 25-летняя девушка лишилась 17600 рублей. Девушка пыталась купить телефон, который выставили на продажу в соцсетях. Указанную сумму она перевела на карту продавца за доставку смартфона.