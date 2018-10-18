Под Липецком пропал 60-летний мужчина

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-18T12:13:36+03:00

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Под Липецком пропал 60-летний Ивлеев Владимир Иванович. Его ищут родные, волонтеры и полиция. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», 14 октября около 23.05 дедушка ушел из дома в деревне Кулешовка. Возможно дезориентирован. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 175-180, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Был одет: куртка болотного цвета, темно-синие трико, кроссовки темно-коричневого цвета.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Ивлеева или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Либо написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.