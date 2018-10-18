2018-10-18T12:51:24+03:00
Общество

В Липецке перекроют часть дороги на улице Плеханова

В районе дома №65 пройдут ремонтные работы на трубопроводе
Юлия КЛЮЕВА
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На улице Плеханова перекроют участок дорогиНа улице Плеханова перекроют участок дорогиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В понедельник, 22 октября, на улице Плеханова проведут аварийно-восстановительные работы по устранению утечки на трубопроводе холодного водоснабжения. В связи с этим в районе дома №65 по улице Плеханова перекроют одно полосу проезжей части – от пешеходного перехода до остановки «улица Пролетарская». Движение транспорта на участке дороги будет ограничено.

Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», работы по устранению проблемы постараются провести в кратчайшие сроки. Водителей и пешеходов призывают быть осторожнее. Проезжая часть в этом районе часто загружена, через нее проходит большой поток машин. Автолюбителям лучше заранее продумывать свой маршрут, выбрать подходящие пути объезда.

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