2018-10-18T13:24:35+03:00
Общество

В Липецке водитель на «BMW» вылетел на встречку и проехал на красный свет

Нарушитель попал в объектив видеорегистратора [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Нарушителя сняли на видеоНарушителя сняли на видеоФото: скрин с видео
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Очередное нарушение правил дорожного движения попало в объектив регистратора. В минувшую среду, 17 октября, в соцсетях появилось видео под названием «Лётчик на BMW». Действие происходит в Липецке, на перекрестке улицы Папина и Доватора, рядом с домом №11А. Автор ролика едет по дороге. Вдруг его обгоняет водитель на черном «BMW», выезжая при этом на встречную полосу, по которой движется автомобиль.

Но ехать по правой стороне дороги нарушитель и не собирается. Подъехав к перекрестку, он, не снижая скорости, снова вылетает на встречку и поворачивает налево. Красный сигнал светофора, похоже, тоже не смутил водителя. Он проехал перекресток, когда до разрешающего света оставалось еще целых 17 секунд. Да и до пешеходов гонщику нет никакого дела. Перед зеброй он не остановился. К счастью, липчане проявили благоразумие и подождали, пока нарушитель уедет. Только после этого начали переходить дорогу на зеленый.

Лётчик на BMW вылетел на встречку и проехал на красный в Липецке.Водитель не стал останавливаться на светофоре у перекрёстка улицы Папина и Доватора

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