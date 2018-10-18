В Липецке эвакуировали машиностроительный колледж
В этот четверг, 18 октября, после полудня в Липецке эвакуировали машиностроительный колледж, который находится на улице Студенческий городок. Известно, что студентов колледжа вывели на улицу. Но о каких-либо ЧП не сообщается.
Учащиеся и очевидцы выложили фото эвакуации в соцсети. На снимках видно, как десятки студентов и педагоги стоят на улице у стен колледжа.
В связи с трагическими событиями в Керченском политехническом колледже, происходящее взбудоражило липчан. Ситуацию прояснили сотрудники самого колледжа. Как пояснили «КП-Липецк» в приемной директора, в образовательном учреждении ничего не случилось
– Это просто были учения, ничего не произошло, – сказали сотрудники машиностроительного колледжа.