Юным липчанам рассказали о туннельном зрении и как правильно переходить дорогу

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-18T14:38:27+03:00

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На этой неделе в Липецкой области стартовала федеральная кампания «Культура на дорогах». Организаторы проекта – Российский союз автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД РФ, министерства транспорта РФ, министерства образования и науки РФ, экспертного центра «Движение без опасности».

Школьникам напомнили о правилах дорожного движенияФото: Юлия КЛЮЕВА

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Команда центра во главе с руководителем проекта Валентиной Кульбицкой подготовили для липчан множество интересных мероприятий. Все они призваны напомнить горожанам о правилах поведения на дорогах. В интерактивных лекциях и практиках поучаствовали не только школьники, но и взрослые.

Школьникам напомнили о правилах дорожного движенияФото: Юлия КЛЮЕВА

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 17 октября, для учащихся младших классов липецкой школы №2 провели веселый и полезный спектакль. Агенты дорожной безопасности Флик и Котофот рассказали ребятам, как следует вести себя на дорогах. Это была отнюдь не скучная лекция со стандартными наставлениями. Кот и пес беседовали с юными липчанами, шутили и рассказывали секреты дорожной безопасности. Младшеклассники разобрались зачем нужны световозвращающие элементы, прошли тест на туннельное зрение, результаты которого передадут родителям. Мероприятие прошло весело, шумно и с пользой.

Школьникам напомнили о правилах дорожного движенияФото: Юлия КЛЮЕВА

Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Дети до 7 лет в большинстве случаев обладают туннельным зрением, - пояснила Валентина Кульбицкая. – Они видят только перед собой. Это чревато тем, что ребенок на пешеходном переходе может не увидеть приближающийся автомобиль. Для таких детей особенно актуально смотреть по сторонам. В рамках кампании «Культура на дорогах» мы работаем с несколькими ключевыми проблематиками безопасности дорожного движения. Сегодня мы находимся в школе, где проходит интерактивный спектакль с детьми из младших классов. В связи с психологическими особенностями этого возраста наилучшими методиками работы с детьми признаны интерактивные спектакли с участием героев, которые привлекают внимание детей. С ребятами в игровой форме отрабатываются такие темы, как правильный переход по пешеходному переходу через дорогу, пассажирская безопасность. Большое внимание уделяется тому, как важно перевозить детей в автокресле. Нам известны случаи, когда родители отказываются покупать ребенку кресло, потому что ему в нем неудобно. Наша задача донести и эту информацию.

Школьникам напомнили о правилах дорожного движенияФото: Юлия КЛЮЕВА

Фото: Юлия КЛЮЕВА

После команда приехала к ребятам постарше из школы №29. Учащимся показали фильм о безопасности дорожного движения. Поговорили со школьникам о внимании и концентрации водителя, страховке автомобиля. Ребятам еще раз показали, как правильно пристегиваться ремнем безопасности. Всем учащимся вручили памятные подарки.

Школьникам напомнили о правилах дорожного движенияФото: Юлия КЛЮЕВА

Фото: Юлия КЛЮЕВА