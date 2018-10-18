2018-10-18T14:49:38+03:00
Происшествия

В Липецкой области нашли обгоревшее тело пенсионерки

По факту проходит доследственная проверка
Лия МУРАДЬЯН
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ЧП случилось минувшим вечером, 17 октября, в Елецком районе Липецкой области. Там в поселке Солидарность нашли обгоревшее тело женщины. По сообщению местных жителей, погибшей была 64-летняя пенсионерка.

По одной из версий, женщина сожгла себя сама. Ее труп обнаружили на территории домовладения в летнем душе. Однако причины, по которым человек мог расстаться с жизнью столь жутким способом, не называются. Что именно произошло и как на само деле погибла пенсионерка, теперь разбираются правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проходит доследственная проверка, в ходе которой установят все подробности и причины произошедшего.

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