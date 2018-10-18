Отчиму, который избил 2-летнего ребенка в Липецке, грозит пожизненное

СЕГОДНЯ 15:06 2018-10-18T15:07:57+03:00

Расследование длилось почти год, теперь дело передают в суд

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В Липецке расследовали дело о чудовищном избиении маленького мальчика, который погиб в октябре 2017 года. Смерти ребенка предшествовало жестокое систематическое избиение, в котором обвиняется 24-летний отчим мальчика.

Напомним, 2-летний малыш с тяжелыми побоями попал в больницу 30 октября. На тот момент мальчик был уже в коме, а 1 ноября он умер. Как позже выяснилось, сожитель матери беспрерывно бил ребенка в течение нескольких дней, пока женщины не было дома. Синяки и ссадины объяснял тем, что мальчик, якобы, упал.

После смерти ребенка, отчима сразу взяли под стражу. Ему вменили часть 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетнего с особой жестокостью. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в Липецкий областной суд. Отчиму-извергу грозит пожизненное заключение.