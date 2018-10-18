2018-10-18T15:38:55+03:00
Общество

Игорь Артамонов провел рабочую встречу с послом Республики Маврикий

В ходе визита прошла встреча посла с представителями бизнес-сообщества региона
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Временно исполняющий обязанности руководителя администрации региона Игорь Артамонов провел переговоры с делегацией дипломатических представителей Республики Маврикий во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом господином Хемлоливой, который прибыл в Липецкую область с рабочей поездкой, - сообщает пресс-служба администрации региона.

«Уверен, что Ваш визит станет первым и очень важным шагом в сотрудничестве между нашим регионом и Республикой Маврикий», - подчеркнул Игорь Артамонов в приветственном слове. В свою очередь господин посол, который впервые приехал в Липецкую область, поблагодарил за теплый прием и задал ряд вопросов о регионе и его преимуществах. Стороны обсудили направления взаимного сотрудничества, затем посол Республики Маврикий провел переговоры с руководителями Липецкой области по определению перспектив взаимодействия.

Прошла рабочая встреча посла с представителями бизнес-сообщества региона в Торгово-промышленной палате Липецкой области. Кроме того, состоиялось знакомство с ОЭЗ «Липецк». 18 октября Махешварсингх Хемлолива посетит Елец, где встретится с главой города, а затем со студентами и преподавательским составом ЕГУ имени И.А. Бунина. Также гости осмотрят достопримечательности Ельца и Задонска.

В ходе рабочей поездки состоится презентация экономического, инвестиционного, культурного и туристического потенциала Республики Маврикий и Липецкой области. По итогам визита будут сформулированы двусторонние рекомендации в отношении перспектив взаимодействия, определены направления экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества, намечены планы использования туристского потенциала Липецкой области и Республики Маврикий.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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